فيديو. انزلاق التربة في بابوا غينيا الجديدة يدفن قرية كاملة مع ألفين من سكانها

أجلت السلطات في بابوا غينيا الجديدة نحو 7900 شخص، بعد الانهيار الأرضي الضخم الذي دمر قرية "يامبالي" في مقاطعة"إنجا" وتسبب في دفن 2000 شخص وهم أحياء يوم الجمعة الماضي.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن السلطات تخشى من حدوث انهيار أرضي ثانٍ وتفشي الأمراض في موقع الكارثة، بعد أن دُمّرت القرية التابعة لمقاطعة إنجا وسط الأرخبيل جنوب شرق المحيط الهادئ، بشكل كامل تقريباً عندما انهار جزء من جبل مونغالو مما أدى إلى طمر عشرات المنازل بمن فيها.

وحذرت السلطات من أن "الوضع لا يزال غير مستقر مع استمرار الانهيار الأرضي بالتحرك ببطء، مما يمثل خطرا دائما على فرق الإنقاذ والناجين".