فيديو. إعصار يغمر ويدمر عشرات القرى الساحلية في الهند وبنغلاديش

دمر إعصار ضرب شرق الهند وجنوب بنغلاديش عشرات القرى الساحلية بعد تضرر السدود بشكل كبير.وتطايرت أسقف الأكواخ المصنوعة من القش بينما سويت المنازل المبنية من الطين بالأرض في المناطق الساحلية في البلدين.

وأسفر الإعصار وفقا لوسائل إعلام محلية عن نزوح ما يقرب من 800 ألف شخصا من بنغلاديش وحدها.