فيديو. جنوب أفريقيا تستعد لإجراء انتخابات برلمانية قد تزيح الحزب الحاكم عن سدة الحكم

تجري الاستعدادات النهائية للانتخابات المقررة في جنوب أفريقيا يوم الأربعاء، والتي تأتي بعد مرور 30 ​​عامًا على إنهاء البلاد حكم الفصل العنصري، وقد تكون المرة الأولى التي يواجه فيها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم منذ فترة طويلة خسارة الأغلبية في البرلمان. وتشير العديد من استطلاعات الرأي إلى أن تأييد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أقل من 50% ويواجه احتمال فقدان السلطة للمرة الأولى منذ فوزه بالسيطرة على الحكومة بقيادة نيلسون مانديلا في أول انتخابات ديمقراطية في البلاد عام 1994.

تجري الاستعدادات النهائية للانتخابات المقررة في جنوب أفريقيا يوم الأربعاء، والتي تأتي بعد مرور 30 ​​عامًا على إنهاء البلاد حكم الفصل العنصري، وقد تكون المرة الأولى التي يواجه فيها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم منذ فترة طويلة خسارة الأغلبية في البرلمان. وتشير العديد من استطلاعات الرأي إلى أن تأييد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أقل من 50% ويواجه احتمال فقدان السلطة للمرة الأولى منذ فوزه بالسيطرة على الحكومة بقيادة نيلسون مانديلا في أول انتخابات ديمقراطية في البلاد عام 1994.