فيديو. استعدادات للانتخابات الأوروبية جارية على قدم وساق وبطاقات الاقتراع في طور الإعداد

تمت تعبئة الملايين من بطاقات الاقتراع الانتخابية الورقية وشحنها في جميع أنحاء بلجيكا، من أجل الانتخابات الأوروبية القادمة والانتخابات البرلمانية البلجيكية، حيث ستُجرى الانتخابات في بلجيكا في 9 يونيو. وتتولى شركة "إيني غروب" مسؤولية طباعة وإعداد حوالي 8 ملايين بطاقة اقتراع للانتخابات، كما توفر المجموعة أيضاً خلوات التصويت وغيرها من المواد الانتخابية. وهناك توجه للعودة إلى التصويت الورقي لأن الناس يفضلونه ولأنه أرخص من الطريقة الرقمية، وفق "إيني غروب". ويتوجه حوالي 400 مليون ناخب من مواطني الاتحاد الأوروبي إلى صناديق الاقتراع الشهر المقبل، لانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي.

تمت تعبئة الملايين من بطاقات الاقتراع الانتخابية الورقية وشحنها في جميع أنحاء بلجيكا، من أجل الانتخابات الأوروبية القادمة والانتخابات البرلمانية البلجيكية، حيث ستُجرى الانتخابات في بلجيكا في 9 يونيو. وتتولى شركة "إيني غروب" مسؤولية طباعة وإعداد حوالي 8 ملايين بطاقة اقتراع للانتخابات، كما توفر المجموعة أيضاً خلوات التصويت وغيرها من المواد الانتخابية. وهناك توجه للعودة إلى التصويت الورقي لأن الناس يفضلونه ولأنه أرخص من الطريقة الرقمية، وفق "إيني غروب". ويتوجه حوالي 400 مليون ناخب من مواطني الاتحاد الأوروبي إلى صناديق الاقتراع الشهر المقبل، لانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي.