قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب ثلاثة وعشرون آخرون بجروح، في سلسلة غارات روسية في خاركيف في الساعات الأولى من فجر الجمعة، ومن بين المصابين أطفال بالإضافة إلى مسعف وضابط شرطة. واستخدمت روسيا تكتيك ”الضربات المزدوجة“، إذ تقوم بقصف الموقع وتكرر ذلك بعد فترة من الزمن، لحين تجمع رجال الإنقاذ في المكان. وقد قصف الروس البلدة بصواريخ مضادة للطائرات من طراز S-300، أُطلقت من أراضي منطقة بيلغورود.
فيديو. سلسلة غارات جوية روسية توقع قتلى وجرحى في خاركيف شرق أوكرانيا
قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب ثلاثة وعشرون آخرون بجروح، في سلسلة غارات روسية في خاركيف في الساعات الأولى من فجر الجمعة، ومن بين المصابين أطفال بالإضافة إلى مسعف وضابط شرطة. واستخدمت روسيا تكتيك ”الضربات المزدوجة“، إذ تقوم بقصف الموقع وتكرر ذلك بعد فترة من الزمن، لحين تجمع رجال الإنقاذ في المكان. وقد قصف الروس البلدة بصواريخ مضادة للطائرات من طراز S-300، أُطلقت من أراضي منطقة بيلغورود.
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