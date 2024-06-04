فيديو. أمطار غزيرة تُغرق الشوارع وتتسبب بفيضانات كارثية جنوب ألمانيا

توفي رجل إطفاء أثناء إنقاذ أشخاص حاصرتهم الفيضانات غير المسبوقة التي ضربت جنوب ألمانيا، وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق، ومنع السكان من مغادرة منازلهم. كما فاض نهر الدانوب على ضفتيه، وأدت الأمطار الغزيرة إلى انهيار أرضي أدى إلى خروج قطار ركاب عن مساره.

توفي رجل إطفاء أثناء إنقاذ أشخاص حاصرتهم الفيضانات غير المسبوقة التي ضربت جنوب ألمانيا، وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق، ومنع السكان من مغادرة منازلهم. كما فاض نهر الدانوب على ضفتيه، وأدت الأمطار الغزيرة إلى انهيار أرضي أدى إلى خروج قطار ركاب عن مساره.