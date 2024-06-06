فيديو. البحرية الأمريكية تجري محاكاة لعملية إنزال النورماندي في الذكرى الثمانين ليوم الإنزال

قامت قوات البحرية الأمريكية بعملية محاكاة لعملية الإنزال على شاطئ يوتا في الذكرى الثمانين لهذا اليوم التاريخي الذي سجل انتصار الحلفاء على النازية.

وصل مئات الأشخاص، بعضهم يرتدي زيّا عسكريا يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، قبل الفجر للتمدد على رمال الشاطئ وهي إحدى مناطق وصول الحلفاء الخمس في يوم الإنزال قبل 80 عامًا بالضبط.

وشاهد أولئك الذين حضروا العرض عملية تمثيل القوات البحرية الأمريكية لهبوط كتيبة الشاطئ البحرية الثانية جنبًا إلى جنب مع أحفاد الجنود الذين نزلوا على الشاطئ في الـ 6 يونيو-حزيران لعام 1944. ونجح غزو الحلفاء المنطقة في هزيمة النازيين ونهاية الحرب.

بدأ الهجوم بقصف طائرات الحلفاء للدفاعات الألمانية بمنطقة نورماندي الفرنسية، تلاه حوالي 1200 طائرة كانت تحمل قوات محمولة جواً.