فيديو. باريس تثّبت الحلقات الأولمبية على برج إيفل وتبدأ العد التنازلي لبدء الألعاب الصيفية بعد 50 يومًا

كشف منظمو دورة الألعاب الأولمبية في باريس صباح الجمعة عن الحلقات الأولمبية الخمس المثبتة على برج إيفل، وذلك قبل 50 يومًا من انطلاق الألعاب الصيفية في العاصمة الفرنسية.

سيتم عرض هيكل الحلقات، المصنوع من الفولاذ الفرنسي المعاد تدويره، على الجانب الجنوبي من المعلم السياحي المشهور عالميًا والذي يعود تاريخه إلى 135 عامًا في وسط باريس، ويطل على نهر السين.

ويبلغ قطر كل حلقة 9 أمتار.

وسيقوم آلاف الرياضيين باستعراضات في قلب العاصمة الفرنسية على متن قوارب في نهر السين على طول مسار طوله 6 كيلومترات في حفل الافتتاح عند غروب الشمس في 26 تموز / يوليو.

وسيحتل البرج الملقب بـ"السيدة الحديدية" مكانة بارزة في دورة الألعاب الباريسية التي ستقام في الفترة من 26 تموز / يوليو إلى 11 آب / أغسطس والألعاب البارالمبية التي ستليها.

وقد شهد برج إيفل في وسط باريس ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الزوار في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية 2024.

استُخدمت رافعتان ضخمتان خلال الليل يوم الجمعة لرفع هيكل الحلقات الأولمبية الذي يزن 30 طناً وتركيبه بين الطابقين الأول والثاني من البرج.