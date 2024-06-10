فيديو. عمليات التنظيف جارية بعد عواصف عاتية ضربت بلدات نمساوية عدة

خلّفت العواصف الشديدة دمارا في عدة مناطق نمساوية مساء السبت. وفي ستيريا قال رجال الإطفاء إن ما يحدث لم يسبق له مثيل منذ 40 عامًا، إذ تسببت العواصف الرعدية وحدوث فيضانات قوية وعواصف بَرَد وانهيارات طينية في الأيام القليلة الماضية، في تدخل فرق الإطفاء عديد المرات في بعض البلديات، نُقل سبعة أشخاص جواً من لأن منازلهم كانت معرضة للخطر. وفي دويتشفيستريتس حوصر حوالي 20 شخصًا في منازلهم ، وتضرر حوالي 150 عقاراً.

خلّفت العواصف الشديدة دمارا في عدة مناطق نمساوية مساء السبت. وفي ستيريا قال رجال الإطفاء إن ما يحدث لم يسبق له مثيل منذ 40 عامًا، إذ تسببت العواصف الرعدية وحدوث فيضانات قوية وعواصف بَرَد وانهيارات طينية في الأيام القليلة الماضية، في تدخل فرق الإطفاء عديد المرات في بعض البلديات، نُقل سبعة أشخاص جواً من لأن منازلهم كانت معرضة للخطر. وفي دويتشفيستريتس حوصر حوالي 20 شخصًا في منازلهم ، وتضرر حوالي 150 عقاراً.