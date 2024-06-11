أكد حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينييهوبوف، وقوع الإصابات، بينما أشار رئيس البلدية إيغور تيريخوف إلى تدمير المباني السكنية والمرائب والسيارات. وعلى الرغم من أن روسيا تنفي استهداف المدنيين، تصاعدت شدة الهجمات على خاركيف وبنيتها التحتية في الأشهر الأخيرة.
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فيديو. إصابة 10 أشخاص وتضرر منزلين إثر غارة جوية روسية على خاركيف شرق أوكرانيا
أكد حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينييهوبوف، وقوع الإصابات، بينما أشار رئيس البلدية إيغور تيريخوف إلى تدمير المباني السكنية والمرائب والسيارات. وعلى الرغم من أن روسيا تنفي استهداف المدنيين، تصاعدت شدة الهجمات على خاركيف وبنيتها التحتية في الأشهر الأخيرة.
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