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جدونا

إصابة 6 أشخاص وتضرر منزلين جراء غارة روسية على خاركيف شرق أوكرانيا
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فيديو. إصابة 10 أشخاص وتضرر منزلين إثر غارة جوية روسية على خاركيف شرق أوكرانيا

أكد حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينييهوبوف، وقوع الإصابات، بينما أشار رئيس البلدية إيغور تيريخوف إلى تدمير المباني السكنية والمرائب والسيارات. وعلى الرغم من أن روسيا تنفي استهداف المدنيين، تصاعدت شدة الهجمات على خاركيف وبنيتها التحتية في الأشهر الأخيرة.

أكد حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينييهوبوف، وقوع الإصابات، بينما أشار رئيس البلدية إيغور تيريخوف إلى تدمير المباني السكنية والمرائب والسيارات. وعلى الرغم من أن روسيا تنفي استهداف المدنيين، تصاعدت شدة الهجمات على خاركيف وبنيتها التحتية في الأشهر الأخيرة.

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