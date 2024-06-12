فيديو. عدد الضحايا في ازدياد بسبب الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية

قالت حركة حماس إن أحد قادتها في الضفة الغربية المحتلة قُتل في اشتباك مع القوات الإسرائيلية. وجاء في بيان للحركة صدر أمس الإثنين أن محمد جابر عبده قتل مع ثلاثة مقاتلين آخرين في قرية قرب رام الله. إلى ذلك تجمع فلسطينيون في رام الله نصرة للأسرى في السجون الإسرائيلية واحتجاجا على الاقتحامات الإسرائيلية. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم: "إن اجتماعنا وتجمعنا اليوم هو تعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني في الاحتجاج على العدوان الإسرائيلي المستمر، وعلى الاجتياحات المستمرة التي تؤدي إلى استهداف الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني. لذلك نحن هنا لإظهار الدعم، ونحن هنا لنقول للعالم لقد طفح الكيل". ومنذ تشرين الأول/أكتوبر، قتلت إسرائيل أكثر من 530 فلسطينيًا في الضفة الغربية، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

قالت حركة حماس إن أحد قادتها في الضفة الغربية المحتلة قُتل في اشتباك مع القوات الإسرائيلية. وجاء في بيان للحركة صدر أمس الإثنين أن محمد جابر عبده قتل مع ثلاثة مقاتلين آخرين في قرية قرب رام الله. إلى ذلك تجمع فلسطينيون في رام الله نصرة للأسرى في السجون الإسرائيلية واحتجاجا على الاقتحامات الإسرائيلية. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم: "إن اجتماعنا وتجمعنا اليوم هو تعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني في الاحتجاج على العدوان الإسرائيلي المستمر، وعلى الاجتياحات المستمرة التي تؤدي إلى استهداف الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني. لذلك نحن هنا لإظهار الدعم، ونحن هنا لنقول للعالم لقد طفح الكيل". ومنذ تشرين الأول/أكتوبر، قتلت إسرائيل أكثر من 530 فلسطينيًا في الضفة الغربية، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.