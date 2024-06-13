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جدونا

اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة خارج الكونغرس في بوينس آيرس، الأرجنتين، 12 يونيو 2024
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فيديو. الشرطة الأرجنتينية تستخدم خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

أطلقت شرطة مكافحة الشغب الأرجنتينية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة وقنابل المولوتوف خارج الكونغرس في العاصمة بوينوس آيرس، الأربعاء. وتأتي الاحتجاجات في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الشيوخ الأرجنتيني التصويت على حزمة إصلاحات مثيرة للجدل اقترحها الرئيس خافيير ميلي. وحث المتظاهرون أعضاء مجلس الشيوخ على رفض برنامج ميلي الذي يتلخص في التقشف القاسي وتوجه ليبيرالي للاقتصاد.

أطلقت شرطة مكافحة الشغب الأرجنتينية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة وقنابل المولوتوف خارج الكونغرس في العاصمة بوينوس آيرس، الأربعاء. وتأتي الاحتجاجات في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الشيوخ الأرجنتيني التصويت على حزمة إصلاحات مثيرة للجدل اقترحها الرئيس خافيير ميلي. وحث المتظاهرون أعضاء مجلس الشيوخ على رفض برنامج ميلي الذي يتلخص في التقشف القاسي وتوجه ليبيرالي للاقتصاد.

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