Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

أوروبا

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

Featured

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

يخط الناشطون مطالبهم على لافتات استعدادًا ليوم السبت
No Comment

فيديو. ناشطون ينظمون صفوفهم استعداداً لمظاهرات ضد قمة مجموعة السبع المنعقدة في إيطاليا

تجمع العشرات من الناشطين من دول مختلفة في ثلاثة معسكرات في بوليا، يوم الخميس، استعدادًا للتظاهر والاحتجاج ضد قادة مجموعة السبع الذين يجتمعون في قمة تستضيفها إيطاليا.

تجمع العشرات من الناشطين من دول مختلفة في ثلاثة معسكرات في بوليا، يوم الخميس، استعدادًا للتظاهر والاحتجاج ضد قادة مجموعة السبع الذين يجتمعون في قمة تستضيفها إيطاليا.

ويستعد النشطاء لمظاهرة ضد القمة يوم السبت القادم.

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
اعلان
اعلان