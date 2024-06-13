فيديو. ناشطون ينظمون صفوفهم استعداداً لمظاهرات ضد قمة مجموعة السبع المنعقدة في إيطاليا

تجمع العشرات من الناشطين من دول مختلفة في ثلاثة معسكرات في بوليا، يوم الخميس، استعدادًا للتظاهر والاحتجاج ضد قادة مجموعة السبع الذين يجتمعون في قمة تستضيفها إيطاليا.

تجمع العشرات من الناشطين من دول مختلفة في ثلاثة معسكرات في بوليا، يوم الخميس، استعدادًا للتظاهر والاحتجاج ضد قادة مجموعة السبع الذين يجتمعون في قمة تستضيفها إيطاليا. ويستعد النشطاء لمظاهرة ضد القمة يوم السبت القادم.