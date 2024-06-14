فيديو. حريق هائل يدمر مصفاة نفط في أربيل والخسائر تُقدّر بملايين الدولارات

نشب حريق ضخم ليل الأربعاء، في مصفاة للنفط في إقليم كردستان بشمال العراق، ما أسفر عن إصابة أكثر من 10 أشخاص معظمهم من عناصر الإطفاء.

وقال الدفاع المدني في أربيل في بيان "أصيب أكثر من 10 أشخاص في الحريق معظمهم من رجال الدفاع المدني في أربيل مع احتراق ثلاث سيارات إطفاء وأربعة صهاريج لتخزين القير والنفط".

وأعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الخميس، أن الخسائر الأولية لحريق مصفاة نفط أربيل تقدر بنحو 8 ملايين دولار، مشيرا إلى أن سبب الحريق ناتج عن شرارة انطلقت من إحدى المولدات الموجودة على متن مركبة ما أدى إلى اشتعال الحريق في أحد العنابر الذي كان يحتوي على 500 طن من المواد القابلة للاشتعال.