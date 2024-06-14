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جدونا

الآثار التي خلفتها الفيضانات
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فيديو. إنقاذ رجل حاصرته مياه الفيضانات داخل سيارته في مدينة مورسيا الإسبانية

أنقذ رجال الإطفاء في مدينة مورسيا الإسبانية سائق سيارة حاصرته مياه الفيضانات العارمة التي حدثت بعد هطول أمطار غزيرة على منطقتي مورسيا وأليكانتي. وشاركت ثلاث سيارات إطفاء وطائرة هليكوبتر، في عملية الإنقاذ التي حدثت يوم الأربعاء. وسببت الأمطار التي هطلت بغزارة فيضانات وفوضى عارمة.

أنقذ رجال الإطفاء في مدينة مورسيا الإسبانية سائق سيارة حاصرته مياه الفيضانات العارمة التي حدثت بعد هطول أمطار غزيرة على منطقتي مورسيا وأليكانتي. وشاركت ثلاث سيارات إطفاء وطائرة هليكوبتر، في عملية الإنقاذ التي حدثت يوم الأربعاء. وسببت الأمطار التي هطلت بغزارة فيضانات وفوضى عارمة.

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