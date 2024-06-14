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جدونا

في برينديزي.. عشرات الأشخاص يحتجون في شوارع إيطاليا على قمة مجموعة السبع
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فيديو. الناشطون يستمرون في مظاهراتهم أمام قادة قمة السبع في إيطاليا

 بينما يخصص، قادة دول مجموعة السبع اليوم الثاني من قمتهم لمناقشة ملف الصين، خرج الجمعة عشرات الأشخاص إلى شوارع مدينة برينديزي بجنوب إيطاليا للتعبير عن رفضهم للقمة التي تُعقد في مدينة بوليا الإيطالية.

 بينما يخصص، قادة دول مجموعة السبع اليوم الثاني من قمتهم لمناقشة ملف الصين، خرج الجمعة عشرات الأشخاص إلى شوارع مدينة برينديزي بجنوب إيطاليا للتعبير عن رفضهم للقمة التي تُعقد في مدينة بوليا الإيطالية.

وقال أحد المتظاهرين، أنجيلو جالياني:"هنا في برينديزي، نواجه حالات طوارئ مناخية تؤثر علينا بشدة، مثل تلوث المياه الجوفية وارتفاع منسوب مياه البحر الذي يتقلص باستمرار على السواحل".

وأضاف جالياني:" ومع ذلك ملف المناخ ليس من المواضيع التي تُطرح الآن على طاولة المفاوضات، حيث تتم مناقشة كل القضايا تقريبًا باستثناء حالات الطوارئ المناخية".

وتستمر قمة مجموعة السبع حتى يوم السبت، حيث تتناول القمة القضايا العالمية وانتشار الذكاء الاصطناعي ومسائل تتعلق بإفريقيا، بما في ذلك ملف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وهو ما يثير قلقًا طويل الأمد لدى إيطاليا.

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