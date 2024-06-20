فيديو. الآلاف في البرازيل يحتجون على مشروع قانون يجرّم الإجهاض

تجمع مئات المتظاهرين أمام مقر الكونغرس الوطني البرازيلي في برازيليا الأربعاء احتجاجا على مشروع قانون يجرم عمليات الإجهاض حتى في حالات الإغتصاب والخطر الصحي على الأم أو حالات تشوهات الجنين.

وفي حال مصادقة مشروع القانون قد تعاقب السيدة بالسجن بين عام و10 أعوام.