Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
أبواب
برامج
العالم
أبواب
برامج
Featured
أعمال
أبواب
برامج
Next
أبواب
برامج
Green
أبواب
برامج
الصحة
أبواب
برامج
ثقافة
أبواب
برامج
سفر
أبواب
برامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
جدونا
extract video
No Comment
آخر تحديث:

فيديو. الآلاف في البرازيل يحتجون على مشروع قانون يجرّم الإجهاض

تجمع مئات المتظاهرين أمام مقر الكونغرس الوطني البرازيلي في برازيليا الأربعاء احتجاجا على مشروع قانون يجرم عمليات الإجهاض حتى في حالات الإغتصاب والخطر الصحي على الأم أو حالات تشوهات الجنين.

تجمع مئات المتظاهرين أمام مقر الكونغرس الوطني البرازيلي في برازيليا الأربعاء احتجاجا على مشروع قانون يجرم عمليات الإجهاض حتى في حالات الإغتصاب والخطر الصحي على الأم أو حالات تشوهات الجنين.

وفي حال مصادقة مشروع القانون قد تعاقب السيدة بالسجن بين عام و10 أعوام.

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
اعلان
اعلان