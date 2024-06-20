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جدونا
سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا
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فيديو. جنوب إفريقيا: سيريل رامابوزا يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لولاية ثانية

أدى سيريل رامابوزا اليمين الدستورية رئيساً لولاية ثانية في جنوب إفريقيا، خلال مراسم في بريتوريا الأربعاء، بعد أن توصل حزب "المؤتمر الإفريقي" الحاكم، الذي خسر الغالبية المطلقة في البرلمان، إلى اتفاق مع أكبر أحزاب المعارضة لتشكيل حكومة ائتلافية.

أدى سيريل رامابوزا اليمين الدستورية رئيساً لولاية ثانية في جنوب إفريقيا، خلال مراسم في بريتوريا الأربعاء، بعد أن توصل حزب "المؤتمر الإفريقي" الحاكم، الذي خسر الغالبية المطلقة في البرلمان، إلى اتفاق مع أكبر أحزاب المعارضة لتشكيل حكومة ائتلافية.

وقال رامابوزا (71 عاماً) لدى أدائه اليمين أمام رئيس القضاة ريموند زوندو: "أنا ماتيمالا سيريل رامافوزا أقسم على الإخلاص لجمهورية جنوب إفريقيا، وإطاعة واحترام وتأييد والحفاظ على الدستور وجميع القوانين الأخرى للجمهورية".

وصوّت النواب بأغلبية ساحقة لإعادة انتخاب رامابوزا، الأسبوع الماضي، بعد الانتخابات العامة التي لم تفرز غالبية مطلقة في 29 مايو الماضي.

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