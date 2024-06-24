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جدونا
امرأة تلوح بلافتة عليها صورة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا
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فيديو. عشاق أسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا يحتفلون بذكرى أهدافه في مونديال 1986

تجمعت مجموعة من عشاق أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا في العاصمة بوينس آيرس يوم السبت للاحتفال بما يسمونه "عيد الفصح المارادوني". وفي 22 يونيو/حزيران من كل عام، يحتفل عشاق مارادونا بالأهداف التي سجلها بطلهم الراحل في ربع نهائي كأس العالم 1986 ضد إنجلترا. وفازت الأرجنتين آنذاك في البطولة التي أقيمت في المكسيك.

تجمعت مجموعة من عشاق أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا في العاصمة بوينس آيرس يوم السبت للاحتفال بما يسمونه "عيد الفصح المارادوني". وفي 22 يونيو/حزيران من كل عام، يحتفل عشاق مارادونا بالأهداف التي سجلها بطلهم الراحل في ربع نهائي كأس العالم 1986 ضد إنجلترا. وفازت الأرجنتين آنذاك في البطولة التي أقيمت في المكسيك.

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