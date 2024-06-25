فيديو. غريتا ثونبرغ تنضم إلى آلاف المتظاهرين لأجل المناخ في هلسنكي

عرقلت مظاهرة نظمتها الحركة البيئية "تمرد ضد الانقراض" (Elokapina) حركة المرور في قلب العاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث تجمع حوالي ألفي شخص عند تقاطع مانرهايمينتي وكايفوكاتو. وتطالب الحركة بإنهاء الإعانات التي تخلف ضررا بالمناخ والبيئة. وتحدثت في هذه الفعالية الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ، قائلة: "سيستمر أصحاب السلطة في مقاومتهم اللامتناهية للحفاظ على الوضع الراهن العنيف... إنهم يتجاهلون العلم وصرخات أبنائهم وصرخات أولئك الأكثر تضررًا من تغير المناخ... في كل عام، يدعم العالم الوقود الأحفوري بمليارات اليورو. ويتعلق الأمر بصناعة تهدد عن علم حياة البشر والشروط الأساسية للحياة على الأرض كما نعرفها."

عرقلت مظاهرة نظمتها الحركة البيئية "تمرد ضد الانقراض" (Elokapina) حركة المرور في قلب العاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث تجمع حوالي ألفي شخص عند تقاطع مانرهايمينتي وكايفوكاتو. وتطالب الحركة بإنهاء الإعانات التي تخلف ضررا بالمناخ والبيئة. وتحدثت في هذه الفعالية الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ، قائلة: "سيستمر أصحاب السلطة في مقاومتهم اللامتناهية للحفاظ على الوضع الراهن العنيف... إنهم يتجاهلون العلم وصرخات أبنائهم وصرخات أولئك الأكثر تضررًا من تغير المناخ... في كل عام، يدعم العالم الوقود الأحفوري بمليارات اليورو. ويتعلق الأمر بصناعة تهدد عن علم حياة البشر والشروط الأساسية للحياة على الأرض كما نعرفها."