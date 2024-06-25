فيديو. تعرّف على "أونيغيري".. النجم الخفي بين المأكولات اليومية في اليابان

دخلت كلمة "أونيغيري" إلى قاموس أوكسفورد الإنجليزي هذا العام، وتعني كرات الأرز اليابانية، وهي أكلة شعبية يومية منشرة في اليابان، مع أنها لا تحظى بالشهرة ذاتها مثل السوشي.

ما الذي يتكون منه الأونيغيري؟ الخاصية اللزجة التي يتميز بها الأرز الياباني هي المفتاح.

ما يوضع بداخله يسمى "غو" أو الحشوة. المفضل الدائم هو الأوميبوشي أو البرقوق المملح. أو ربما "منتايكو"، وهو عبارة عن بطارخ حار متبل. ولكن من حيث المبدأ، يمكن وضع أي شيء داخل الأونيغيري، حتى النقانق أو الجبن.

ثم يتم لف الكرة بالأعشاب البحرية. حتى أن قطعة أونيغيري واحدة كبيرة لطيفة يمكن أن تشكل وجبة، على الرغم من أن الكثيرين سيأكلون أكثر من ذلك.