فيديو. الرئيس البوليفي يُشدّد على التمسك بالديمقراطية بعد محاولة انقلاب فاشلة

أعلنت الحكومة البوليفية إحباط محاولة انقلابية نفذها القائد العام للجيش خوان خوسيه زونييغا، الذي قاد المركبات المدرعة إلى أبواب القصر الحكومي في العاصمة لاباز. وتحدث الرئيس البوليفي لويس آرسي إلى الشعب من شرفة قصر الحكومة، مشدّدا على ضرورة التمسك بالديمقراطية في بلاده حيث قال: "لا يمكن لأحد أن يسلب منا الديمقراطية، التي فزنا بها. نحن البوليفيون سنفشل كل محاولات الانقلاب".

وأشار آرسي إلى استجابة الشعب البوليفي لدعوته للديمقراطية ووقوفه ضد محاولة الانقلاب، موجها قوله لزونينغا: "لن أسمح بهذا العصيان". وعيّن آرسي قيادة قيادة عسكرية عليا جديدة قامت بدورها بأداء اليمين الدستورية.