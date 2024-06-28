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انتخابات إيران
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فيديو. الإيرانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أدلى الإيرانيون، اليوم الجمعة، بأصواتهم في انتخابات مبكرة لاختيار رئيس جديد خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي قتل في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي. وتأتي الانتخابات وسط أزمة اقتصادية داخل إيران، وتوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الحرب في غزة.

أدلى الإيرانيون، اليوم الجمعة، بأصواتهم في انتخابات مبكرة لاختيار رئيس جديد خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي قتل في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي. وتأتي الانتخابات وسط أزمة اقتصادية داخل إيران، وتوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الحرب في غزة.

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