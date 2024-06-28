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جدونا
تشييع موكب الراهب
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فيديو. ميانمار: المئات يشاركون في تشييع راهب قتل برصاص الجنود

شارك مئات الأشخاص، اليوم الخميس، في تأبين راهب كبير قتل برصاص جنود ميانمار. وقد يؤدي هذا هذا الحادث إلى تقويض العلاقة الحميمة التي حاولت الحكومة العسكرية في ميانمار الحفاظ عليها مع رجال الدين البوذيين في البلاد.

شارك مئات الأشخاص، اليوم الخميس، في تأبين راهب كبير قتل برصاص جنود ميانمار. وقد يؤدي هذا هذا الحادث إلى تقويض العلاقة الحميمة التي حاولت الحكومة العسكرية في ميانمار الحفاظ عليها مع رجال الدين البوذيين في البلاد.

تم حمل جثة الراهب بهادانتا مونينداربهيفامسا، البالغ من العمر 78 عامًا، على مركبة على طراز بارجة كاراويك وهي سفينة مزخرفة، وفي مقدمتها صورة ذهبية لطائر أسطوري.

وشاهدت الحشود نقل الجثة من معبد في مدينة باجو حيث تم الاحتفاظ بها طوال الأسبوع الماضي، وقد توافد المشيعون لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الراهب.

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