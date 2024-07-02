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جدونا
مياه الفيضانات سجلت ارتفاعا في البوكيركي نيو مكسيكو
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فيديو. المكسيك: ولايات غمرتها مياه الفيضانات جراء عاصفة استوائية قوية

عانت 25 بلدية على الأقل في ولاية فيراكروز من نوع ما من الأضرار نتيجة الأمطار الغزيرة التي سببتها العاصفة الاستوائية كريس. وقالت سلطات الحماية المدنية في الولاية إنه تم ت تشغيل خمسة ملاجئ مؤقتة، وإيواء 62 شخصا فيها. ووفقاً للسلطات، تعرضت مئات المنازل لنوع من الأضرار، وتسببت الانهيارات الأرضية في انسداد الطرق السريعة في الولاية، وفاض نهرين على ضفافهما.

عانت 25 بلدية على الأقل في ولاية فيراكروز من نوع ما من الأضرار نتيجة الأمطار الغزيرة التي سببتها العاصفة الاستوائية كريس. وقالت سلطات الحماية المدنية في الولاية إنه تم ت تشغيل خمسة ملاجئ مؤقتة، وإيواء 62 شخصا فيها. ووفقاً للسلطات، تعرضت مئات المنازل لنوع من الأضرار، وتسببت الانهيارات الأرضية في انسداد الطرق السريعة في الولاية، وفاض نهرين على ضفافهما.

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