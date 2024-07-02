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جدونا
جسر فيسليتو في قرية تشيفيو
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فيديو. فيضانات تيسينو في سويسرا: جسر مدمر وانقطاع للكهرباء والمياه

لا يزال الوضع في تيسينو السويسرية متوترا بعد العواصف التي ضربت المنطقة نهاية الأسبوع الماضي. 

لا يزال الوضع في تيسينو السويسرية متوترا بعد العواصف التي ضربت المنطقة نهاية الأسبوع الماضي. 

في صباح يوم الاثنين، حذرت السلطات من المزيد من الفيضانات في وادي ماجيا ووادي لافيزارا.

ودمرت كميات المياه الهائلة في نهر ماجيا جسر فيسليتو في قرية تشيفيو.

ويعتبر هذا الجسر هاما للبلدة والمنطقة المحيطة بها، حيث يربط بين الأجزاء المختلفة من وادي ماجيا.

ويبحث الجيش السويسري الآن في كيفية بناء جسر طريق مؤقت لإعادة ربط أعلى وادي ماجيا بالوادي السفلي.

لا يزال انقطاع الكهرباء ومياه الشرب النظيفة مستمرا في المنطقة المحيطة بقرية تشيفيو ووادي لافيزارا.

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