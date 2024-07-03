فيديو. عشرات القتلى والجرحى في حادث تدافع بالهند أثناء الاحتفال بمناسبة دينية حضرها ربع مليون شخص

كشف مصدر رسمي أن الحشود الكبيرة وعدم وجود عدد كاف من مخارج النجاة وعوامل أخرى قد ساهمت في حدوث التدافع أثناء الاحتفال بمناسبة دينية ما أدى لسقوط 121 قتيلا على الأقل.

وقد سُجلت وفاة خمسة أشخاص آخرين صباح الأربعاء فيما لا يزال 25 مصابا قيد العلاج في المستشفى بححسب مصدر محلي.

وعن ظروف الحادث، قال يوغي أديتياناث رئيس حكومة أوتار براديش إن حشدا من المصلين تدافع نحو الزعيم الديني للتبرك به ولمسه حين كان يهمّ بالنزول من المنصة ما أدى لحالة من الفوضى عندما حاول متطوعون التدخل لإيقاف تلك الأعداد.

وكانت حادثة التدافع قد وقعت مساء الثلاثاء في قرية بولاية أوتار براديش فيما كانت حشود كبيرة من الحاضرين تحاول إيجاد مخرج في خيمة نُصبت للاحتفال بالمناسبة الدينية. ولم يُعرف بعد السبب الذي أثار الذعر في أوساط المشاركين.