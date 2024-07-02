مقتل 105 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات جراء التدافع في مناسبة دينية بولاية أوتار براديش

بقلم: يورونيوز

وفقًا للشرطة يبدو للوهلة الأولى أن الاختناق في المكان أدى إلى حالة التعب للذين حضروا "الساتسانغ"، بعدها بدأ الناس في الجري ما تسبب في حدوث التدافع

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قال مسؤولون يوم الثلاثاء إن نحو 105 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات بعد تدافع في تجمع ديني ضم آلاف الأشخاص في شمال الهند.

وقال المسؤول الطبي أوميش تريباثي إن أكثر من 150 شخصا نُقلوا إلى المستشفيات بعد التدافع الذي وقع في قرية في منطقة هاثراس بولاية أوتار براديش، مضيفًا أن عدد القتلى لا يزال من الممكن أن يرتفع.

وقال المسؤول الحكومي أشيش كومار لوكالة أسوشيتد برس إن 60 جثة على الأقل وصلت إلى مستودعات الجثث في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن التدافع وقع عندما هرع الحضور للمغادرة بعد فعالية في خيمة مؤقتة مع زعيم هندوسي يدعى بولي بابا. وفي لقطات فيديو لما حدث بعد ذلك، بدا أن الهيكل قد انهار. وانتحبت النساء على القتلى.

وقال ضابط الشرطة راجيش سينغ إن الاكتظاظ قد يكون أحد العوامل التي أدت إلى وقوع الحادث. وأشارت التقارير الأولية إلى أن أكثر من 15,000 شخص قد تجمعوا لحضور الفعالية التي كان مصرح لها باستضافة حوالي 5,000 شخص.

حشد من الهنود حول سيارة إسعاف تنقل مصابي حادث التدافع Manoj Aligadi/ AP

"بدأ الناس يتساقطون الواحد تلو الآخر، الواحد تلو الآخر. أولئك الذين سحقوا ماتوا. وقد قام الناس هناك بسحبهم"، هذا ما قاله الشاهد شاكونتالا ديفي لوكالة أنباء برس تراست أوف إنديا.

وقع التدافع على بعد حوالي 350 كيلومترًا (217 ميلًا) جنوب غرب عاصمة الولاية لكناو. وقال المسؤول الحكومي ماتادين ساروج إن الجثث نُقلت إلى المستشفيات والمشارح بواسطة شاحنات ومركبات خاصة.

ووصف رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوغي أديتياناث، التدافع بأنه "محزن للغاية ومفجع" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي