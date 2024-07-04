قصف الجيش الروسي الثلاثاء مناطق سكنية في مدينة خيرسون أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين. كما تضررت منشآت مدنية وأخرى حيوية. كما استهدفت مسيرات روسية منطقة بيريسلاف وجرحت سيدة عندما ألقت المسيرات متفجرات على حي سكني هناك. وبحسب السلطات الأوكرانية فإن القوات الروسية قد استهدفت خيرسون ثماني مرات ما أدى إلى اندلاع حرائق.
Next
Next
آخر تحديث:
فيديو. قصف روسي يطال خيرسون الأوكرانية ويخلف قتيلا واحدا
قصف الجيش الروسي الثلاثاء مناطق سكنية في مدينة خيرسون أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين. كما تضررت منشآت مدنية وأخرى حيوية. كما استهدفت مسيرات روسية منطقة بيريسلاف وجرحت سيدة عندما ألقت المسيرات متفجرات على حي سكني هناك. وبحسب السلطات الأوكرانية فإن القوات الروسية قد استهدفت خيرسون ثماني مرات ما أدى إلى اندلاع حرائق.
آخر الفيديوهات
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next