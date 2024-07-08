فيديو. احتجاج على اقتراح الحكومة التايلاندية حظر بيع الماريجونا للاستخدام العام

بعد مرور عامين على إلغاء تجريم الماريجوانا في تايلاند، تظاهر ما يقرب من مائة من المدافعين عنها قبالة مكتب رئيس الوزراء يوم الاثنين للاحتجاج على حظر محتمل على الاستخدام العام.

وقد وافقت لجنة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الصحة يوم الجمعة على اقتراح بإعادة إدراج القنب كمخدر يُسمح باستخدامه للأغراض الطبية والبحثية فقط.

ومن المقرر أن يتم تقديم الاقتراح إلى مكتب هيئة مكافحة المخدرات هذا الأسبوع، وإذا تمت الموافقة عليه، فسوف يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير.

تجمع نشطاء القنب ورجال الأعمال، وبعضهم يحمل نباتات الماريجوانا في أصصها، في مقر الأمم المتحدة في وسط بانكوك يوم الاثنين أثناء استعدادهم للتوجه إلى مقر الحكومة، على بعد كيلومتر واحد تقريبًا (0.62 ميل).

كما اتهمت تشوكوان "كيتي" تشوباكا، وهي صاحبة متجر للقنب في بانكوك وناشطة في هذا المجال، مجلس الوزراء التايلاندي الحالي بالسماح للسياسة بالتلاعب بمثل هذا القرار، ودعت المسؤولين إلى وضع سياسة تفيد غالبية الناس.