فيديو. السيّاح يتوافدون إلى جنوب إيطاليا رغم موجة الحر القياسية

وفي فلورنسا يحمي السائحون أنفسهم بالقبعات والمظلات، ويشربون الكثير من الماء بينما يتنقلون لزيارة المواقع السياحية في المدينة.
ووفقًا للأرصاد الجوية، قد تستمر موجة الحر في وسط وجنوب إيطاليا حتى 20 تموز/ يوليو.
وفي فلورنسا يحمي السائحون أنفسهم بالقبعات والمظلات، ويشربون الكثير من الماء بينما يتنقلون لزيارة المواقع السياحية في المدينة.
وفي فلورنسا يحمي السائحون أنفسهم بالقبعات والمظلات، ويشربون الكثير من الماء بينما يتنقلون لزيارة المواقع السياحية في المدينة.
ووفقًا للأرصاد الجوية، قد تستمر موجة الحر في وسط وجنوب إيطاليا حتى 20 تموز/ يوليو.