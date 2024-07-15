فيديو. جاؤوا لحضور مباراة كأس أمم أوروبا فكان الموت بانتظارهم.. مقتل 5 في انفجار استهدف مقهى في مقديشو

لقي خمسة أشخاص مصرعهم في انفجار استهدف مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو. وقد وقع الهجوم حين كان المكان يغصّ بالزبائن الذين جاؤوا لحضور مباراة نهائي كأس أمم أوروبا بين فريقي إسبانيا وانجلترا. حيث انفجرت قنبلة زُرعت خارج المقهى بحسب مصدر أمني قال إن 20 شخصا على الأقل أصيبوا أيضا بجراح. ولم تتبنى بعد أي جهة هذه العملية.

وتشهد البلاد بانتظام انفجارات تنفذها حركة الشباب الصومالية المتشددة والمناوئة للحكومة الفدرالية التي تعتمد على القوات الأجنبية للبقاء في الحكم.

وتشن هذه الحكومة حربا شاملة على الحركة التي صنفتها واشنطن على أنها جماعة إرهابية ومن أكثر فروع تنظيم القاعدة دموية. وتسيطر جماعة الشباب على أجزاء كبيرة من وسط وجنوب الصومال وقد شن الجيش الأمريكي عشرات الغارات الجوية على مواقعها في السنوات الأخيرة في محاولة للحد من انتشارها.