ورغم المحاولات الحثيثة لرجال الإطفاء والعسكريين لإخماد النيران عبر استخدام طائرة هليكوبتر من طراز "كوغار" للوصول إلى بعض الأماكن التي لم يتمكن الناس من الوصول إليها، إلا أن النتائج لم تكن مرضية.
Next
Next
Next
Next
آخر تحديث:
فيديو. الحرائق في ألبانيا دخلت أسبوعها الثالث.. تستعر وتتمدد
ورغم المحاولات الحثيثة لرجال الإطفاء والعسكريين لإخماد النيران عبر استخدام طائرة هليكوبتر من طراز "كوغار" للوصول إلى بعض الأماكن التي لم يتمكن الناس من الوصول إليها، إلا أن النتائج لم تكن مرضية.
المزيد من No Comment
آخر الفيديوهات
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next