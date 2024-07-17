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سيارات غمرتها المياه في إحدى الطرق السريعة بتورونتو الكندية بسبب الأمطار الغزيرة
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فيديو. عشرات السيارات غمرتها المياه في تورنتو الكندية وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل

غمرت المياه إحدى الطرق السريعة الرئيسية وطرقا رئيسية أخرى في تورنتو إثر هطول كميات كبيرة من الأمطار على أكبر مدن كندا ما تسبب في انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق.

غمرت المياه إحدى الطرق السريعة الرئيسية وطرقا رئيسية أخرى في تورنتو إثر هطول كميات كبيرة من الأمطار على أكبر مدن كندا ما تسبب في انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق.

وقالت شرطة تورونتو إن جزءا من الطريق السريعة دون فالي باركوي التي تربط بين شمال المدينة ووسطها قد أغلقت أمام حركة النقل بسبب الفيضان.

كما أفادت مصالح الحماية المدنية بإنقاذ 14 شخصا كانوا محاصرين داخل سيارتهم بسبب المياه التي غمرت الطريق.

كما تضررت حركة المواصلات عبر المترو والحافلات وتم إغلاق المطاعم والمحلات القريبة من المكان. وبحسب السلطات فإن مستوى المياه قد بلغ 10 سنتمترات وانقطعت الكهرباء عن قرابة 110 آلاف منزل في تورنتو.

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