فيديو. بينهم والدته.. ضابط سابق يقتل 6 أشخاص في دار للمسنين بإحدى مدن كرواتيا

لا يزال سكان داروفار الكرواتية تحت أثر الصدمة جراء حادثة إطلاق النار التي استهدفت دارا للمسنين في البلدة راح ضحيتها 6 أشخاص. وقد قال أحدهم إنه ما كان يخطر على بال الأهالي أن يحدث شيء من هذا القبيل وأمام أعينهم.

وعن الضحايا، أعلنت الشرطة أن خمسة أشخاص قد توفوا على الفور بينما لقي آخر حتفه في المستشفى متأثرا بجراحه. أما هوياتهم فهم 5 من نزلاء دار المسنين وموظف واحد في الدار.

وقد لاذ المهاجم بالفرار لكن الشرطة ألقت عليه القبض في مقهى في بلدة داروفا. ولا يزال تحت الحراسة بحسب مصدر أمني. وتقول وسائل إعلامية كرواتية إن المشتبه به شرطي سابق مولود عام 1973 وقد شارك في الحرب أثناء تسعينيات القرن الماضي. وقال مصدر أمني إن من بين قتلى دار المسنين والدة الجاني التي عاشت هناك منذ عشرة أعوام.