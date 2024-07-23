دون وجهة واضحة، تسير قوافل النازحين سيرًا على الأقدام من المواصي في خان يونس، فيما ذكر بعضهم أنهم ينزحون للمرة الثامنة، يتصاعد خلفهم الدخان وتعلو أصوات القصف.
Next
Next
Next
Next
كيف تستعد بلجيكا للتصدي للفيضانات والجفاف؟
بالمشاركة مع COPERNICUS
Next
آخر تحديث:
فيديو. نزوح جماعي آخر في منطقة المواصي في خان يونس دون وجهة واضحة وإسرائيل تقصف "المنطقة الإنسانية الآمنة"
دون وجهة واضحة، تسير قوافل النازحين سيرًا على الأقدام من المواصي في خان يونس، فيما ذكر بعضهم أنهم ينزحون للمرة الثامنة، يتصاعد خلفهم الدخان وتعلو أصوات القصف.
آخر الفيديوهات
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next