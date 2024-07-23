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قصف إسرائيلي على خان يونس
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فيديو. نزوح جماعي آخر في منطقة المواصي في خان يونس دون وجهة واضحة وإسرائيل تقصف "المنطقة الإنسانية الآمنة"

دون وجهة واضحة، تسير قوافل النازحين سيرًا على الأقدام من المواصي في خان يونس، فيما ذكر بعضهم أنهم ينزحون للمرة الثامنة، يتصاعد خلفهم الدخان وتعلو أصوات القصف.

دون وجهة واضحة، تسير قوافل النازحين سيرًا على الأقدام من المواصي في خان يونس، فيما ذكر بعضهم أنهم ينزحون للمرة الثامنة، يتصاعد خلفهم الدخان وتعلو أصوات القصف.

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