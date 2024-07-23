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السكان المحليون في جزيرة مايوركا يتظاهرون احتجاجًا على السياحة
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فيديو. استمرار الاحتجاجات المطالبة بالحد من السياحة في مايوركا الإسبانية

ويرى المحتجون أن السياحة الجماعية هي المحرك للمشاكل الاجتماعية في البلاد، اذ تتسبب مثلاً بانتشار القمامة ورفع أسعار المنازل.

ويرى المحتجون أن السياحة الجماعية هي المحرك للمشاكل الاجتماعية في البلاد، اذ تتسبب مثلاً بانتشار القمامة ورفع أسعار المنازل.

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