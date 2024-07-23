ويرى المحتجون أن السياحة الجماعية هي المحرك للمشاكل الاجتماعية في البلاد، اذ تتسبب مثلاً بانتشار القمامة ورفع أسعار المنازل.
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كيف تستعد بلجيكا للتصدي للفيضانات والجفاف؟
بالمشاركة مع COPERNICUS
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فيديو. استمرار الاحتجاجات المطالبة بالحد من السياحة في مايوركا الإسبانية
ويرى المحتجون أن السياحة الجماعية هي المحرك للمشاكل الاجتماعية في البلاد، اذ تتسبب مثلاً بانتشار القمامة ورفع أسعار المنازل.
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