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ضابط شرطة يتفقد قنبلة غير منفجرة تزن 250 كيلوغرامًا (550 رطلاً) بعد غارة جوية روسية على مستودع مزرعة في بيلي كولودياز، منطقة خاركوف، أوكرانيا، الخميس 11 يوليو.
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فيديو. غارة جوية روسية تستهدف حديقة في خاركيف الأوكرانية

وأفاد المعنيون أن النيران المشتعلة خلفت أضرارًا جسيمة، بحيث أصيب رجلان بجروح جرّاء الغارة، فيما تمكن موظفون من إخلاء الخيول وإنقاذها في الوقت المناسب.

وأفاد المعنيون أن النيران المشتعلة خلفت أضرارًا جسيمة، بحيث أصيب رجلان بجروح جرّاء الغارة، فيما تمكن موظفون من إخلاء الخيول وإنقاذها في الوقت المناسب.

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