وأفاد المعنيون أن النيران المشتعلة خلفت أضرارًا جسيمة، بحيث أصيب رجلان بجروح جرّاء الغارة، فيما تمكن موظفون من إخلاء الخيول وإنقاذها في الوقت المناسب.
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كيف تستخدم قطر الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم والفن والمركبات ذاتية القيادة
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فيديو. غارة جوية روسية تستهدف حديقة في خاركيف الأوكرانية
وأفاد المعنيون أن النيران المشتعلة خلفت أضرارًا جسيمة، بحيث أصيب رجلان بجروح جرّاء الغارة، فيما تمكن موظفون من إخلاء الخيول وإنقاذها في الوقت المناسب.
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