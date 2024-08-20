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حريق اندلع بالقرب من المنازل في ألكابيديشي، البرتغال، الثلاثاء، 25 يوليو 2023.
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فيديو. إجلاء 100 شخص على الأقل بسبب حرائق الغابات الشاسعة في جزيرة ماديرا البرتغالية

وقد تم إرسال العشرات من رجال الإطفاء الإضافيين للمساعدة في التصدي للحريق، فيما أعاق ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية، القدرة على الوصول إلى التضاريس شديدة الانحدار.

وقد تم إرسال العشرات من رجال الإطفاء الإضافيين للمساعدة في التصدي للحريق، فيما أعاق ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية، القدرة على الوصول إلى التضاريس شديدة الانحدار.

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