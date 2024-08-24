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فيضانات كارثية تجتاح بنغلاديش
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فيديو. فيضانات بنغلاديش: السلطات تواصل عمليات الإجلاء وسط انقطاع الاتصالات والكهرباء

تركت مياه الفيضانات في شرق بنغلاديش الناس عالقين وتسببت في العديد من الوفيات، بما في ذلك امرأة حامل.

تركت مياه الفيضانات في شرق بنغلاديش الناس عالقين وتسببت في العديد من الوفيات، بما في ذلك امرأة حامل.

تواصل السلطات في بنغلاديش عمليات الإجلاء والإنقاذ في المناطق الشرقية للبلاد، حيث تسببت الفيضانات العارمة في وفاة عدد من الأشخاص وانقطاع الاتصالات والكهرباء في العديد من المناطق.

ومن بين الضحايا امرأة حامل سقطت في المياه الجارفة في منطقة أخورة، وثلاثة آخرون توفوا غرقاً أو بسبب الصعق الكهربائي.

الفيضانات جاءت نتيجة للأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه من ولاية تريبورا الهندية، مما أدى إلى تعطيل حركة السفر والاتصالات بين العاصمة دكا ومدينة شاتوغرام الساحلية. وقد نفت الهند مسؤوليتها عن الفيضانات المفاجئة بعد اتهامات بفتح سد نهري في تريبورا.

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