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مشيّعون يحملون جثامين خمسة فلسطينيين خلال جنازتهم في طوباس بالضفة الغربية، في 5 سبتمبر 2024
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فيديو. مقتل خمسة فلسطينيين في غارة إسرائيلية في اليوم التاسع من العملية العسكرية الواسعة شمال الضفة الغربية

أدت غارات إسرائيلية على مدينة طوباس شمال الضفة الغربية إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم نجل أسير فلسطيني بارز، حسبما قال مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية الخميس، ونفذت إسرائيل غارات أخرى على مدى الأسبوع الماضي بهدف منع حدوث هجمات بحسب ما تقول.

أدت غارات إسرائيلية على مدينة طوباس شمال الضفة الغربية إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم نجل أسير فلسطيني بارز، حسبما قال مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية الخميس، ونفذت إسرائيل غارات أخرى على مدى الأسبوع الماضي بهدف منع حدوث هجمات بحسب ما تقول.

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