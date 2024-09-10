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مسيرة ضخمة في باريس مناهضة لقرار ماكرون في تعين بارنييه على رأس الحكومة
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فيديو. تظاهرات حاشدة في فرنسا احتجاجاً على تعيين ماكرون لبارنييه رئيساً للوزراء

وعبّر المحتجون عن استيائهم في ساحة الباستيل، حيث ارتفعت التوترات مع الشرطة.

وعبّر المحتجون عن استيائهم في ساحة الباستيل، حيث ارتفعت التوترات مع الشرطة.

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