وعبّر المحتجون عن استيائهم في ساحة الباستيل، حيث ارتفعت التوترات مع الشرطة.
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مؤتمر سمرقند يعرض مركز الحضارة الإسلامية في طشقند
بالمشاركة مع the Tourism Committee of the Republic of Uzbekistan
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فيديو. تظاهرات حاشدة في فرنسا احتجاجاً على تعيين ماكرون لبارنييه رئيساً للوزراء
وعبّر المحتجون عن استيائهم في ساحة الباستيل، حيث ارتفعت التوترات مع الشرطة.
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بطولة العالم الأولى للجوشتينجيري تجذب حشود عالمية إلى دوشانبي
بالمشاركة مع IGGF
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