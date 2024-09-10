فيديو. متظاهرون يشكلون "خريطة" لأوكرانيا باستخدام مظلات زرقاء وصفراء في براغ

شكّل متظاهرون في العاصمة التشيكية براغ خريطة" لأوكرانيا باستخدام مظلات باللونين الأزرق والأصفر ألوان علم أوكرانيا للاحتجاج على الحرب.

وقال المنظمون إن الهدف من هذه التظاهرة هو تكريم ضحايا الغزو الروسي والدعوة إلى مزيد من الدعم الدولي، كما رفعوا لافتة كتب عليها” دعوا أوكرانيا تضرب من جديد“.

وسلطت المظاهرة الضوء على الحاجة المستمرة إلى اتخاذ تدابير دفاعية لحماية المجال الجوي الأوكراني في ظل الحرب القائمة.

وقال المنظمون إن الهدف من الاحتجاج هو تكريم ضحايا الغزو الروسي ودعوة المجتمع الدولي لتقديم دعم أكبر لأوكرانيا، كما رفع المتظاهرون لافتة تقول "دعوا أوكرانيا ترد".