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متظاهرون يهتفون في تجمع مناهض لإسرائيل ويحتفلون بالضربة الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل في ميدان فلسطين بطهران
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فيديو. احتفالات في طهران وبغداد ومدن أخرى بسقوط مئات الصواريخ الإيرانية على إسرائيل

احتفل الشارع العربي وفي طهران بالضربة الإيرانية على إسرائيل يوم الثلاثاء تستعدي الاحتفال وتعهدت إسرائيل بالرد على القصف الذي قالت إنه لم يتسبب سوى في عدد قليل من الإصابات حسب زعمها

خرج الناس إلى الشوارع في الضفة الغربية والقدس وغزة وطهران وبغداد، مبتهجين بالقصف الإيراني على إسرائيل.

وهتف عشرات الأشخاص "الموت لإسرائيل" ولوحوا بأعلام إيران ولبنان وأعلام حزب الله وحملوا صور الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجمعة الماضية مع عدد من القادة والمرافقين إضافة إلى قائد قوة قدس بالحرس الثوري في لبنان.

وقالت فائزة هاشمي من طهران: "نحن سعداء بما فعله الحرس الثوري". وأضافت: "إن شاء الله سنرد عليهم بشكل أكبر".

وقد أطلقت إيران عشرات الصواريخ على إسرائيل يوم الثلاثاء، ودوت صافرات الإنذار بمختلف المناطق فيها.

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