فيديو. نفوق أربعة فيلة.. وتضرر مئات الحيوانات بسبب فيضان يضرب تايلاند

تعرضت محمية تحوي أكثر من 100 فيل وحيوانات أخرى لفيضانات شديدة حيث وصلت المياه إلى خمسة أمتار. اختفت أربعة أفيال بما في ذلك فاه ساي وبلوي ثونغ، نعم هذه هي أسماء بعض الفيلة.

جُرفت فاه ساي وهي سبّاحة ممتازة بشكل مأساوي أثناء عملية إنقاذ. وجرفت بلوي ثونغ وهي فيلة عمياء من حظيرتها.

وعثر على جثتيهما في مكان يبعد خمسة كيلومترات في اتجاه مجرى النهر. وقام سانغدويان تشايليرت، وهو مؤسس المحمية، بدفنهما بالقرب من الموقع تخليداً لذكراهما، وزرع الأشجار.

وواجه عمال الإنقاذ شمال تايلاند صعوبات كبيرة، وبذلوا جهودا مضنية لإنقاذ الفِيَلة المعرضة لخطر الغرق.