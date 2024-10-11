فيديو. إعصار ميلتون يسبقه إعصار آخر في فلوريدا.. الإبلاغ عن مقتل شخص ولا إعلان رسمي بعدد عن الوفيات

ضربت عدة أعاصير قوية ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل ساعات من وصول إعصار ميلتون إلى اليابسة مساء الأربعاء.

وظهرت أعمدة الهواء على شكل حرف "V" باللغة الإنجليزية، وكانت سوداء اللون تبعث على الشؤم. وقلبت المركبات ونشرت الحطام في الهواء.

وتم الإبلاغ عن حالات وفاة في مقاطعة "سانت لوسي" على ساحل المحيط الأطلسي في فلوريدا، لكن السلطات المحلية لم تحدد عدد السكان الذين قتلوا.

ويقول علماء المناخ والأرصاد الجوية إن ظهور العواصف قبل الأعاصير وفي أثنائها: ليس بالأمر غير المعتاد، لكن ضراوة الأعاصير قبل وصول ميلتون كانت كذلك.