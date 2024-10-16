فيديو. قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية عنيفة استهدفت بلدة قانا اللبنانية

وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ أسبوع تقريباً. كما شنت موجة من الغارات الجوية على مدينة النبطية الجنوبية مستهدفة ما زعمت أنها مواقع لمقاتلي حزب الله بين المدنيين، دون أن تقدم أدلة على ذلك.

وأسفرت الغارات عن مقتل 16 شخصا وإصابة 52 آخرين في حصيلة نهائية، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية. وكان رئيس البلدية، أحمد كحيل، من بين القتلى.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية سوق النبطية التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمن. وقال الدفاع المدني اللبناني أنه تم انتشال 15 جثة من تحت أنقاض أحد المباني وأن جهود الإنقاذ لا تزال جارية.