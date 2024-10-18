فيديو. رماة يتألقون في عرض "يابوسامي" ضمن مهرجان الخريف بمعبد نيكو توشوغو بطوكيو

شارك عشرة رماة يرتدون أزياء تقليدية ملونة، حيث أطلقوا السهام نحو أهداف محددة على طول مسافة 250 مترًا. وقد تفاعل المتفرجون بحماس مع كل سهم يصيب الهدف، مشيدين بالمشاهد المثيرة.

وقالت زائرة من طوكيو إنها شاهدت رماية الخيل للمرة الأولى، وأعربت عن إعجابها. بينما أبدت امرأة من محافظة إباراكي انبهارها بقوة الخيول وسرعة السهام، مؤكدة أن هذه الفعالية يجب أن يشاهدها الجميع مرة واحدة على الأقل.

تتزامن هذه الفعالية مع مهرجان الخريف الكبير في المعبد، حيث يُقام عرض "هايكمونوزوروي سيني موسا جوريستو"، الذي يُعيد تمثيل الموكب الذي نقل رفات توكوجاوا إياسو، مؤسس شوغونية توكوجاوا.