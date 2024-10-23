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نسخ معروضة من مذكرات أليكسي نافالني في مكتبة في برلين بألمانيا
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فيديو. صدور مذكرات أليكسي نافالني المعارض الروسي الذي توفى بعد أن توقع موته بالسجن يوثقها في كتابه "الوطني"

اعتبر نافالني واحداً من أكبر المدافعين عن مكافحة الفساد في روسيا، ما يعني أنه كان من أبرز المعارضين لبوتين. وتوفي في سجن نائي في القطب الشمالي في شباط/ فبراير الماضي، بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة 19 عاماً بتهم يُنكرها ويصفها بأنها سياسية.

صدر كتاب (باتريوت) الذي يعني باللغة العربية "الوطني"، وهو كتاب يمثل رسالة وداع كتبها المؤلف لقرّاءه في العالم.

وكان أليكسي نافالني قد بدأ كتابة مذكراته بعد أن سجنه نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2021.

ويروي المعارض للنظام الروسي حياته في أكثر من 500 صفحة يصف فيها أكثراللحظات استعصاء على النسيان، بدءا بالتسمم في العام 2020 وانتهاء بسنواته التي قضاها في السجن.

وكانت مجلة "نيويوركر" نشرت مقتطفات من مذكرات نافالني، التي أشار فيها إلى اعتقاده بأنه سيموت داخل أسوار السجن.

ويظهر الفيديو نسخا من مذكراته المنتشرة بين رفوف المكتبات، وبين يدي باعة الكتب في ألمانيا وبريطانيا والبرتغال.

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