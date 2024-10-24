فيديو. في ذكرى انتفاضة 1956.. آلاف المجريين يتظاهرون ضد سياسات أوربان

وقد نظم هذا الاحتجاج بيتر ماجيار زعيم المعارضة ورئيس أكبر حزب معارض في المجر "الاحترام والحرية" (TISZA) الصاعد الذي ينتمي إليه، مما يعكس تزايد الاستياء من قيادة أوربان.

تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة، أن حزب "الاحترام والحرية" قد تجاوز حزب "فيدس" الذي يقوده أوربان، وهي سابقة لم تحدث منذ ما يقرب من عقدين.

وأشارت نتائج الاستطلاع، الذي أجري بين 9 و15 أكتوبر على عينة من 1000 مستجيب، إلى تفوق "تيسا" على حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان للمرة الثانية على التوالي.

وفي كلمة له، انتقد ماجيار أوربان بسبب ما وصفه بـ "الأزمة الأخلاقية والاقتصادية" التي تعاني منها البلاد. من جهته، اتهم أوربان الاتحاد الأوروبي بالتخطيط لإنشاء نظام دمية في المجر.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الوطنية في عام 2026، بينما يكتسب حزب "تيسا" زخما متزايدا في الساحة السياسية.